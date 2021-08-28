Відома співачка Надія Мейхер здивувала новими фото в соцмережі, показавши обличчя без макіяжу

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і актриса Надія Мейхер, яка починала свою кар'єру в групі "ВІА Гра", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася кадром, на якому позує без макіяжу, а також показала красу, яку зняла в горах на відпочинку в Італії.

На фотографії, яку Надя зробила сама, вона зблизька показала своє обличчя без грама косметики, її волосся зібране на потилиці, тільки кілька неслухняних пасом спадають на обличчі. Видно, що з одягу на ній тільки темна кофтинка. Також артистка показала фото і відео з вражаючим гірським пейзажем.

У підписі до публікації Мейхер написала: "Я як мале дитя скільки б не виділу різні куточки нашої Землі, не перестаю захоплюватися творами мистецтва, які рік за роком, століття за століттям, міленіум за міленіум матінка природа неспішно створює".

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