Екс-ВІА Гра і співачка Надеждая Мейхер показала себе в декількох образах

Як передає Politeka.net, Надя Мейхер є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра", де вона виконувала соло з 2000-го року. З 2011 року вона почала сольну кар'єру і відкрила свій бутік одягу. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз дівчина поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Надія позує перед камерою, виконуючи різні плавні рухи. Вона змінює образи, спочатку співачка з'являється в легких напівпрозорих сукнях з довгими рукавами.

"З @yuliya_lysenko зробили круту зйомку в #куяльник ... Soon!",- розповіла Надія.

Після вона лежить в траві в одному злитому купальнику білого кольору, в якому видно тату на все стегно.

Також вона показала себе в екстравагантному стильному образі в чорно-білих кольорах.

Шанувальники Наді засипали її приємними словами в коментарях: "Двуже красиво", "Я вас обожнюю", "Унікальний стиль", "Супер, як завжди круто", "Надя,ти найкраща".

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