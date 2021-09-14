Известная певица и телеведущая Надя Мейхер показала новые фото в коротком черном платье
Надежда Мейхер-Грановская является известной певицей и телеведущей. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра". Девушка покинула группу в 2011-ом году из-за беременности. Как сообщает Politeka.net, после ухода из "ВИА Гры" она продолжила свою карьеру как телеведущая и открыла свой бутик одежды. Певица активно ведет социальные сети, где делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Надя Мейхер поделилась новой серией фото на своей странице в Инстаграм. На снимке она показывает наряд из своего бутика одежды. На ней - черное мини-платье с длинной полупрозрачной юбкой. Этот наряд отлично подчеркивает достоинства фигуры певицы и открывает вид на её длинные ноги.
"Ваше платье изысканно, Ваша тальма лазорева,
А дорожка песочная от листвы разузорена —
Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый.
Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная...
Упоенье любовное Вам судьбой предназначено..", - подписала серию фото Надежда.
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Поклонники певицы оставили ей множество приятных слов в комментариях: "Шикарная Надежда", "Очень красивая", "Прекрасная дива", "Настоящая женщина", "Та ты что Настя Каменских отдыхает красота вы как всегда".
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