Известная певица и телеведущая Надя Мейхер показала новые фото в коротком черном платье

Надежда Мейхер-Грановская является известной певицей и телеведущей. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра". Девушка покинула группу в 2011-ом году из-за беременности. Как сообщает Politeka.net, после ухода из "ВИА Гры" она продолжила свою карьеру как телеведущая и открыла свой бутик одежды. Певица активно ведет социальные сети, где делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Надя Мейхер поделилась новой серией фото на своей странице в Инстаграм. На снимке она показывает наряд из своего бутика одежды. На ней - черное мини-платье с длинной полупрозрачной юбкой. Этот наряд отлично подчеркивает достоинства фигуры певицы и открывает вид на её длинные ноги.

"Ваше платье изысканно, Ваша тальма лазорева,

А дорожка песочная от листвы разузорена —

Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый.

Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная...

Упоенье любовное Вам судьбой предназначено..", - подписала серию фото Надежда.

Поклонники певицы оставили ей множество приятных слов в комментариях: "Шикарная Надежда", "Очень красивая", "Прекрасная дива", "Настоящая женщина", "Та ты что Настя Каменских отдыхает красота вы как всегда".

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