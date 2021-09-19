Украинская певица Надя Мейхер показала себя, впечатлив новым образом и пением

Как пишет Politeka.net, Надежда Мейхер уже не первое десятилетие на сцене. Девушка 11 лет была в группе ВИА Гра, после чего занялась сольным творчеством. Не так давно красотка участвовал в шоу Маска, где впечатлила своим оперным пением. Не забывает Мейхер и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом видео красотка добавила заставку с интересным образом. Надя была в шелковом платье на тоненьких бретельках, идеально подчеркнув пышный бюст.

После этого началась выступление Мейхер. Девушка была в черном блестящем наряде и с микрофоном в руках. Красотка радовала своим пением на акустическом концерте.

Фанаты посмотрели ролик более 3 тысяч раз и написали комментарии:

"Великолепные формы", "Сама нежность", "Лучшая", "Икона шоу-бизнеса".

Напомним, экс-ВИА Гра Надя Мейхер в прозрачном наряде показала себя во всей красе

Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Мейхер засветила интересную деталь, приняв смелую позу в светлом боди

А еще Politeka писала, что ненакрашенная Надя Мейхер хотела похвастаться своим талантом, но вышло наоборот



