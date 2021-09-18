Певица Надежда Мейхер показала эффектный образ, порадовав украинцев
Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер более 20 лет на сцене. Красотка еще в двухтысячном году попала в первый состав ВИА Гры. И хоть артистка ушла из группы в 2011 году, но продолжает заниматься творчеством, снимаясь в сериалах, практикуя оперное пение, а также создавая дизайнерскую одежду собственного бренда. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото красотка была в эффектном наряде с прозрачной частью, чтобы показать пышные формы. Мейхер позировала в поле, впечатляя чувственностью на черно-белых кадрах.
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если я провоцирую тебя слезами жалости;
и позвольте мне делать сумасшедшие вещи:
что я кажусь очень плохим любовником и вменяемым ..., - написала стих на испанском Надя.
"Излиться дайте муке бессловесной —
Так долго скорбь моя была нема!
О дайте, дайте мне сойти с ума:
Любовь с рассудком здравым несовместны...", - добавила на русском Мейхер.
Фанаты, включая Виталия Козловского, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Очень красивое фото", "Шикарная", "Какие роскошные ягодки, мадам", "Бесподобная женщина".
Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер приспустила наряд с плеч, восхитив видом
Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Мейхер засветила интересную деталь, приняв смелую позу в светлом боди
А еще Politeka писала, что ненакрашенная Надя Мейхер хотела похвастаться своим талантом, но вышло наоборот