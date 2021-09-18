Певица Надежда Мейхер показала эффектный образ, порадовав украинцев

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер более 20 лет на сцене. Красотка еще в двухтысячном году попала в первый состав ВИА Гры. И хоть артистка ушла из группы в 2011 году, но продолжает заниматься творчеством, снимаясь в сериалах, практикуя оперное пение, а также создавая дизайнерскую одежду собственного бренда. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото красотка была в эффектном наряде с прозрачной частью, чтобы показать пышные формы. Мейхер позировала в поле, впечатляя чувственностью на черно-белых кадрах.

"Позвольте мне громко сказать хорошее, что я теряю,

если я провоцирую тебя слезами жалости;

и позвольте мне делать сумасшедшие вещи:

что я кажусь очень плохим любовником и вменяемым ..., - написала стих на испанском Надя.

"Излиться дайте муке бессловесной —

Так долго скорбь моя была нема!

О дайте, дайте мне сойти с ума:

Любовь с рассудком здравым несовместны...", - добавила на русском Мейхер.

Фанаты, включая Виталия Козловского, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень красивое фото", "Шикарная", "Какие роскошные ягодки, мадам", "Бесподобная женщина".

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер приспустила наряд с плеч, восхитив видом

Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Мейхер засветила интересную деталь, приняв смелую позу в светлом боди

А еще Politeka писала, что ненакрашенная Надя Мейхер хотела похвастаться своим талантом, но вышло наоборот



