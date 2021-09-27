Украинская певица Надя Мейхер, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя в интересном образе
Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер является успешной украинской певицей, которая более 10 лет была в группе "ВИА Гра". Красотка активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами интересным.
На новом фото красотка позировала на пляже, надев полупрозрачное платье.
"Падение , это мост между внутренним кризисом и реальными переменами как внутри, так извне.
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Любой выход на другой уровень личности, подразумевает боль , и как раз во время того самого падения ( условное выражение)— всё это проверка в силе духа, в умении отвечать за принятые решения, в ответственности и умении быть выжидающим наблюдателем себя внутри и в социуме. Насколько мы способны обойти провокации и манипуляции со стороны самых близких и окружения в принципе , сохраняя спокойствие и Любовь! Это возможность отпускать и уходить, не откладывая на завтра.
Но на падение необходимо отважится . Или тебя столкнут уже накопившиеся обстоятельства . Выбирать нам! Но во втором варианте развития сценария, будет намного больнее и болезней переносится эти самые перемены . Конечно, в идеале осознаное решение. Хотя сами по себе перемены, это уже большая возможность к познанию себя и других.
В добрый ПУТЬ всех , кто уже так близок, и кто на завершающем этапе", - написала Надя.
Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
"Как же красиво", "Фото супер", "Все ещё Куяльник. Фотки супер..", "Удивляюсь, какие грамотные философские посты! Спасибо большое!", "Прекрасная Надежда и прекрасные слова!!!", "Но ведь как красиво падает..."
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