Известная певица и экс-ВИА Гра Надя Мейхер поразила фигурой в строгом костюме с кожаным топом

Как передает Politeka.net, Надя Мейхер является известной украинской артисткой. Девушка прославилась благодаря своему участию в популярной группе "ВИА Гра". Она являлась одной из самых популярных участниц, но в 2011-ом году ей пришлось покинуть коллектив из-за беременности.

На этот раз артистка опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадре - Надя в синем костюме в клетку из юбки по колено и пиджака. Под пиджаком формы певицы украшает кожаный топ коричневого цвета, который открывает вид на её шикарную фигуру.

"Часто ли мы задумываемся о том, насколько нам важно чужое мнение, похвала или осуждение... Думаю часто! Хотим ли мы нравится другим?! — насколько мы готовы измениться лишь бы нравится тем, другим , кого знаем, или никогда в жизни не видели. Где эта грань?

Это зависит исключительно от Нас самих; характер— опыт— ценности— приятие— любовь."

"Мне приятно, когда меня любят, я благодарна за фит бэк своих деяний, но эти подтверждения обратной связи для меня важны не в качестве некой похвалы, а то, что эти деяния принесли пользу другой стороне в малом или большом. Вот что мне важно!

И тем более не трогает чья-то обида на мир... Жизнь утопающего, личное его дело.



Я— Любовь! Я — Свободна! Я — Жизнь! Я — Вдохновение! Бери столько, сколько захочешь и сможешь...", - изложила Надя Мейхер.

Фанаты завалили певицу комплиментами: "Мое сердце дало трещину", "Просто шикарная фигура", "Надежда как Вы прекрасны, не перестану восхищаться", "Надежда, невероятной красоты женщина!", "Ох.Надежда 😍 что вы с нами делаете".

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