Популярна українська співачка, актриса і телеведуча Надія Мейхер постала в образі, який запам'ятається багатьом

Відома артистка займається розвитком творчої кар'єри, і вже давно зарекомендувала себе, як професіонал, передає Politeka.net.

Крім того, що артистка співає і знімається у фільмах, також вона стала дизайнером. Вже багато років Надія Мейхер випускає одяг під власним брендом.

Деякі моделі співачка демонструє на собі, і ділиться знімками у своєму Instagram.

Так, в одному з останніх сторі зірка позувала шкіряному топі з великим вирізом, й у картатих спідниці і жакеті.

Образ вийшов досить цікавим, а від співачки не можна було відвести погляд.

Під постом в групі Мейхер почалося бурхливе обговорення її образу.

"Дивно гармонійний образ! Елегантність - на межі з викликом!!!🔥 🔥 🔥 ", "Чарівна жінка!!! Як завжди, прекрасна і елегантна!!!", "Надія ❤️ як же ви прекрасні в будь-якому образі. У вас з'єднуються всі прояви жінки ❤️", " Надія ви прекрасна 🔥обожнюю вас ще з Віагри!!!",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Надія Мейхер починала свій творчий шлях у 2000-х. Тоді співачка пройшла кастинг в групу "ВІА Гра". Пізніше артистка почала сольну кар'єру.

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