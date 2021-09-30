Популярная украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер предстала в образе, который запомнится многим

Известная артистка занимается развитием творческой карьеры, и уже давно зарекомендовала себя, как профессионал, передает Politeka.net.

Кроме того, что артистка поет и снимается в фильмах, также она стала дизайнером. Уже много лет Надежда Мейхер выпускает одежду под собственным брендом.

Некоторые модели певица демонстрирует на себе, и делится снимками в своем Инстаграм.

Так, в одном из последних стори звезда позировала кожаном топе с большим вырезом, и в клетчатых юбке и жакете.

Образ вышел довольно интересным, а от певицы нельзя было отвести взгляд.

Под постом в группе Мейхер началось бурное обсуждение ее образа.

"Удивительно гармоничный образ! Элегантность - на грани с вызовом!!!🔥🔥🔥", "Обалденная женщина!!! Как всегда, прекрасна и элегантна!!!", "Надежда ❤️ как же вы прекрасны в любом образе. В вас соединяются все проявления Женщины ❤️", "Надежда вы прекрасна 🔥обожаю вас ещё с виагры!!!", - написали пользователи сети.

Отметим, Надежда Мейхер начинала свой творческий путь в 2000-х. Тогда певица прошла кастинг в группу "ВИА Гра". Позже артистка начала сольную карьеру.

Напомним, что экс-ВИА Гра Мейхер засветила интересную деталь, приняв смелую позу в светлом боди

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер в кожаном топе сверкнула аппетитными формами

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер засветила интересную деталь, приняв смелую позу в светлом боди