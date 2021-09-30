Популярная украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер предстала в образе, который запомнится многим
Известная артистка занимается развитием творческой карьеры, и уже давно зарекомендовала себя, как профессионал, передает Politeka.net.
Кроме того, что артистка поет и снимается в фильмах, также она стала дизайнером. Уже много лет Надежда Мейхер выпускает одежду под собственным брендом.
Некоторые модели певица демонстрирует на себе, и делится снимками в своем Инстаграм.
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Так, в одном из последних стори звезда позировала кожаном топе с большим вырезом, и в клетчатых юбке и жакете.
Образ вышел довольно интересным, а от певицы нельзя было отвести взгляд.
Под постом в группе Мейхер началось бурное обсуждение ее образа.
"Удивительно гармоничный образ! Элегантность - на грани с вызовом!!!🔥🔥🔥", "Обалденная женщина!!! Как всегда, прекрасна и элегантна!!!", "Надежда ❤️ как же вы прекрасны в любом образе. В вас соединяются все проявления Женщины ❤️", "Надежда вы прекрасна 🔥обожаю вас ещё с виагры!!!", - написали пользователи сети.
Отметим, Надежда Мейхер начинала свой творческий путь в 2000-х. Тогда певица прошла кастинг в группу "ВИА Гра". Позже артистка начала сольную карьеру.
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