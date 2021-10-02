Бывшая солистка группы ВИА Гра, украинская певица и актриса Надежда Мейхер, покорила чувственным образом
Как пишет Politeka.net, Мейхер прославилась в начале 2000-х, когда начала петь в популярном коллективе «ВИА Гра». После того, как артистка покинула группу, она пробовала себя в разных амплуа. Мейхер была телеведущей, актрисой, участвовала в танцевальных проектах, а также выступала судьей в вокальном шоу. Кроме этого, у артистки есть свой собственный бренд одежды.
На свежих фото, которые Мейхер опубликовала у себя в Инстаграм, она предстала посреди поля. Судя по снимку, на артистке не было верхней одежды. Ее аккуратные плечи приковывали взгляд, а чувственный вид завораживал.
«Влюбленная в жизнь», - подписала снимок звезда.
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Также артистка поделилась фотографией, на которой позировала в черном обтягивающем платье. Мейхер – обладательница пышных форм, что невероятно красиво подчеркнуло платье.
Напомним, что Мейхер в кожаном топе похвасталась пышными формами: "Что вы с нами делаете...".
Как сообщала Politeka, Мейхер вызвала бурное обсуждение, засветившись в коже: "Обалденная женщина!".
Также Politeka писала, что Мейхер в прозрачном платье очаровала внешностью: "Но ведь как красиво падает...".