Бывшая солистка группы ВИА Гра, украинская певица и актриса Надежда Мейхер, покорила чувственным образом

Как пишет Politeka.net, Мейхер прославилась в начале 2000-х, когда начала петь в популярном коллективе «ВИА Гра». После того, как артистка покинула группу, она пробовала себя в разных амплуа. Мейхер была телеведущей, актрисой, участвовала в танцевальных проектах, а также выступала судьей в вокальном шоу. Кроме этого, у артистки есть свой собственный бренд одежды.

На свежих фото, которые Мейхер опубликовала у себя в Инстаграм, она предстала посреди поля. Судя по снимку, на артистке не было верхней одежды. Ее аккуратные плечи приковывали взгляд, а чувственный вид завораживал.

«Влюбленная в жизнь», - подписала снимок звезда.

Также артистка поделилась фотографией, на которой позировала в черном обтягивающем платье. Мейхер – обладательница пышных форм, что невероятно красиво подчеркнуло платье.

Напомним, что Мейхер в кожаном топе похвасталась пышными формами: "Что вы с нами делаете...".

Как сообщала Politeka, Мейхер вызвала бурное обсуждение, засветившись в коже: "Обалденная женщина!".

Также Politeka писала, что Мейхер в прозрачном платье очаровала внешностью: "Но ведь как красиво падает...".