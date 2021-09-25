Відома співачка і екс-ВІА Гра Надя Мейхер вразила фігурою в строгому костюмі з шкіряним топом

Як передає Politeka.net, Надя Мейхер є відомою українською артисткою. Дівчина прославилася завдяки своїй участі в популярній групі "ВІА Гра". Вона була однією з найпопулярніших учасниць, але в 2011-му році їй довелося покинути колектив через вагітність.

Цього разу артистка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі - Надя в синьому костюмі в клітку з спідниці по коліно і піджака. Під піджаком форми співачки прикрашає шкіряний топ коричневого кольору, який відкриває вид на її шикарну фігуру.

"Чи часто ми замислюємося про те, наскільки нам важлива чужа думка, похвала або осуд... Думаю часто! Чи хочемо ми подобається іншим?! - наскільки ми готові змінитися аби подобається тим, іншим, кого знаємо, або ніколи в житті не бачили. Де ця грань?

Це залежить виключно від нас самих; характер-досвід— цінності— прийняття-любов."

"Мені приємно, коли мене люблять, я вдячна за Фіт бек своїх діянь, але ці підтвердження зворотного зв'язку для мене важливі не в якості якоїсь похвали, а те, що ці діяння принесли користь іншій стороні в малому або великому. Ось що мені важливо!

І тим більше не чіпає чиясь образа на світ... Життя потопаючого, особиста його справа.



Я-Любов! Я-Вільна! Я-Життя! Я-Натхнення! Бери стільки, скільки захочеш і зможеш...",- виклала Надя Мейхер.

Фанати завалили співачку компліментами: "Моє серце дало тріщину", "Просто шикарна фігура", "Надія як ви прекрасні, не перестану захоплюватися", "Надія, неймовірної краси жінка!", "Ох. Надія 😍 що ви з нами робите".

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