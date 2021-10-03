Відомий хореограф, переможець шоу "Танці з зірками" і суддя нового сезону "Україна має талант" Євген Кот порадував новим кадром

Женя Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився завдяки своїй перемозі з Ксенією Мішиною на шоу "Танці з зірками". Нещодавно Євген став новим суддею проекту "Україна має талант". Він активно веде свою сторінку в Instagram, радуючи шанувальників, пише Politeka.net.

У новому пості Женя Кот показав фото, на якому зображений в халаті і з рушником на голові. Схоже, що знімок зроблений у ванній готельного номера.

"Всім гарного вихідного. Чим будете займатися сьогодні?» - звернувся він до фоловерів.

Вид Кота виявився досить несподіваним для користувачів мережі.

"Женя, класно виглядаєш, зовсім як дівчина з рушником на голові», «Прям як моя мама", - написали в коментарях.

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