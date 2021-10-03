Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала закулісся шоу "Ліга сміху"
Маша Єфросиніна зараз знімається в різних шоу, зокрема в "маскараді" і в "Лізі сміху". Кадрами з підготовки до ефіру останнього теледіва поділилася на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
Як відомо, прем'єра восьмого сезону гумористичного шоу "Ліга Сміху" відбулася 24 вересня.
Ще раніше Єфросиніна зізнавалася, що дуже хвилюється під час ефірів проекту. Нові» сторіс " телезірки говорять про те. Що нічого не змінилося.
«У день гри Ліги Сміху абсолютно не до сміху ... Стрес, нерви, тахікардія», - підписала кадри телеведуча.
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Також Єфросиніна показала, як виглядає на репетиції.
"Супер зачіска. Мейк-ідеальний", - сказала вона.
Нагадаємо, крім Маші Єфросиніної в новому сезоні "Ліги Сміху" учасників оцінюють тренери Дантес, Сергій Бабкін, Олеся Жураковська і Станіслав Боклан. Приєднається до зіркової "шістки" і актор студії "Квартал 95" Олександр Пікалов.
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Як повідомляла Politeka, Єфросиніна наочно показала, чим розплачується за затребуваність.
Також Politeka писала, що Єфросиніна в обіймах чоловіка Дорофєєвої Дантеса зробила несподіване зізнання: "Вовка, щось у нас..."