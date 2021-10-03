Багато українських знаменитостей вибрали сцену, замість отриманої в університетах професії

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці програми "ЖВЛ" в Instagram опублікували добірку фото знаменитостей, присвячену Дню вчителя. Виявилося, багато зірок вибрали сцену замість педагогічної кар'єри.

Так, з'ясувалося, що відомий український продюсер і репер Потап вивчився на вчителя фізкультури, однак, пішов іншим шляхом і досяг успіху у своїй кар'єрі.

Популярна реперка Alyona Alyona не просто вивчилася на педагога, а й працювала за фахом – вона була вихователем дитячого садка, коли несподівано прославилася.

Соліст групи "ТІК" Віктор Броню теж за фахом вчитель малювання та історії. А колишній чоловік Ірини Білик виконавець і шоумен Дмитро Коляденко за фахом викладач лялькової студії. Ще одна співачка, яка могла стати викладачем іноземних мов – Ольга Горбачова. А співачка Марія Бурмака за освітою викладач української мови та літератури.

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