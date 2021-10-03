Відомий український телеведучий Микита Добринін, який брав участь у проєкті "Холостяк" разом із дружиною Дашею та сином Левом побували у Парижі

Як пише Politeka.net, 33-річний український теле- та радіоведучий, головний редактор чоловічого журналу "XXL" Микита Добринін став одним із небагатьох учасників реаліті-шоу "Холостяк", який знайшов кохання на проєкті. Телеведучий одружився із блогеркою Дашею Квітковою. Вони зіграли пишне весілля у Києві у серпні 2020 року, а 13 липня 2021 року в них народився маленький син Лев.

Попри те, що хлопчик ще маленький, Квіткова та Добринін багато подорожують з сином, про що розповідають у своїх Instagram. Цього разу ексхолостяк поділився атмосферним відео зі столиці Франції. Вони з дружиною гуляли вуличками Парижа та їли смачну випічку. Більше того, Добринін та Квіткова вирішили подарувати поїзду до Франції на двох комусь зі своїх шанувальників.

" У Парижі ми були вже кілька разів і сюди завжди хочеться повертатися 🔥. Прийшов час і вам відправитися в Париж!

Як і коли?

Ви знаєте що робити 🤫

Всі деталі в сторіс.

Поїздка в Париж на двох", - написав Добринін.

Шанувальники поставили майже 50 тисяч лайків за півгодини та написали багато коментарів.

"Мрія❤️❤️❤️", " Клас❤️", "Класне, легке відео)) ❤️", " 🔥🔥🔥 ніколи не була в Парижі! Хочу !!!! 🙌❤️❤️❤️", " Кааайф😍", " Спасибі 🔥🔥🔥 така можливість ❤️❤️❤️", " Як же я хочу в Париж! 😍😍😍 Навіть пароль змінила на Париж.🔥", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що "Холостяк" Добринін взявся вчити українців, як побудувати ідеальні стосунки: "Іншого шляху немає".

Нагадаємо, що дружина "Холостяка" Добриніна поскаржилася українцям на життя блогера: "Які ми жахливі....".

A ще Politeka повідомлялa, що "Холостяку" Добриніну, його дружині і синові стало погано після повернення в Україну з Парижа: "Всі втрьох...".