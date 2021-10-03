Колишня солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська показала, як схудла за час старанної роботи в спортзалі

Артистка звикла тримати себе у формі і постійно стежить за тим, щоб не набрати зайвого. Причому Камінська розповідала, що коли вона розуміє – вона розслабилася і не слідувала обмеженням досить довго, то їй відразу потрібно брати себе в руки.

Справа в тому, що у зірки є свої параметри краси, яких вона дотримується. Особливо це стосується її ваги. Нещодавно Слава оголосила, що планує скинути кілька зайвих кг знову, тому почала часто ходить в спортзал.

Тренування Камінська влаштовує з тренером і вже є перші результати – артистка скинула п'ять кілограм, тому поспішила поділитися результатами перетворення.

"Тренуйся і приводь свою тушу в порядок!» - висловилася під серією кадрів Слава і показала ще раз фігуру.

Раніше ми писали, що в середу Слава вирушила в спортзал і продемонструвала шанувальникам, як працює над фігурою. Співачка знімала себе на відео прямо під час тренування.

» Важко...вісім, дев'ять, двадцять...Бобик здох", - вимовляє на кадрах Камінська, намагаючись виконувати вправи, але під кінець вона вже просто лежить на килимку, не рухаючись.

Співачка також поскаржилася на свого вимогливого тренера, який не давав їй ухилятися.

Нагадавши, Камінська з "НеАнгелів" в новому образі стала схожою на відому радянську співачку.

Як повідомляла Politeka, Камінська з "НеАнгелів" з новою зачіскою перетворилася на вчительку.

Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" залізла під душ і розповіла про новий для себе досвід.