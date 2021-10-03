Учасниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Юля "Зайка" порадувала кадрами з відпочинку
Юлія прославилася завдяки скандальній поведінці на»Холостяку". Спочатку незвичайна поведінка на шоу привернуло до неї увагу, потім відхід з проекту і навіть повернення. Програш і бурхливі сльози зробили Юлію зіркою і багато тижнів фанати шоу обговорювали цей момент.
Після цього дівчина "відзначилася" фальшивим весіллям з телеведучим, проте швидко поспішила виправдатися. Зараз дівчина полетіла на Відпочинок з подругою і не відмовляє собі в щасливих кадрах з нею біля басейну.
Струнка Юлія постаралася підкреслити форми і покрутилася на камеру, розпустивши довге волосся. За словами дівчини, навіть під час шоу через стрес вона худла, тому тепер просто підтримує потрібну форму і стежить за собою.
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Також раніше Юлія виклала кілька кадрів з презентації, на яких позує в компанії молодого красеня, який, мабуть, допомагав їй у втіленні мрії.
На кадрах видно, що для заходу красуня вибрала стильне темне плаття з дрібним візерунком і прозорими ставками, цей наряд підкреслив витончену фігурку і пружне декольте дівчини.
Нагадавши, Учасниця "Холостяка" Юля " Зайка "хвалилася стилем і розповіла про свої заробітки:"прибуток приносять...".
Як повідомляла Politeka, Фіналістка "Холостяка" Юля "Зайка" похвалилася, як залицяльник вимолює у неї прощення: "дати йому другий шанс?".
Також Politeka писала, що Екс-фаворитка "Холостяка" Заливако Юля "Зайка" несподівано засвітилася на конкурсі краси: "мені пощастило".