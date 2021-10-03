Дружина і дочка популярного українського гумориста Юрія Ткача вирішили підтримати артиста під час його повернення на шоу «Танці з зірками»

37-летния Юрій Ткач відомий не тільки як зірка студії «Квартал 95», але і як тренер «Ліги сміху», виконавець головної ролі в серіалі «Одного разу під Полтавою», а також капітан однієї з команд зіркових детективів на шоу «Маскарад».

У 2017 році Ткач також взяв участь у шоу «Танці з зірками», де виступав у парі з Ілоною Гвоздьовою, проте так і не дійшов до фіналу. Втім, у коміка з'явився шанс повернутися на шоу: так, він стане ведучим зоряного балкона в новому випуску проекту.

Як пише Politeka.net, дружина артиста, Вікторія, разом з їх маленькою донькою Лізою вирішили підтримати Ткача. У Instagram Вікторії з'явилося сторіз, на якому вона показала, як вони з Лізою збираються на «танці».

Так, красуні показали себе в ліфті по дорозі на шоу. Вони обидві були одягнені в стильні шкіряні куртки.

"Підзібралися, йдемо сьогодні на "Танці" до тата", - розповіла Вікторія.

"Ну, танці серцем ... ось це", - пояснила Ліза, забавно жестикулюючи.

"Дуже інформаційне сторіз", - підсумувала Вікторія.

Нагадаємо, дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" вразила зізнанням, заговоривши про дітей.

Як повідомляла Politeka, зірка "Квартал 95" Ткач повертається на" Танці з зірками " в новому ампула.

Також Politeka писала, що дружина Юрія Ткача розкрила сумні наслідки коронавірусу.