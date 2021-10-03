Жена и дочь популярного украинского юмориста Юрия Ткача решили поддержать артиста во время его возвращения на шоу «Танці з зірками»

37-летния Юрий Ткач известен не только как звезда студии «Квартал 95», но и как тренер «Лиги смеха», исполнитель главной роли в сериале «Однажды под Полтавой», а также капитан одной из команд звездных детективов на шоу «Маскарад».

В 2017 году Ткач также принял участие в шоу «Танці з зірками», где выступал в паре с Илоной Гвоздевой, однако так и не дошел до финала. Впрочем, у комика появился шанс вернуться на шоу: так, в он станет ведущим звездного балкона в новом выпуске проекта.

Как пишет Politeka.net, жена артиста, Виктория, вместе с их маленькой дочкой Лизой решили поддержать Ткача. В Инстаграм Виктории появилось Сториз, на котором она показала, как они с Лизой собираются на «Танцы».

Так, красотки показали себя в лифте по дороге на шоу. Они обе были одеты в стильные кожаные куртки.

«Подсобрались, идем сегодня на «Танцы» к папе», - рассказала Виктория.

«Ну, танцы сердцем…вот это», - пояснила Лиза, забавно жестикулируя.

«Очень информационное сториз», - подытожила Виктория.

Напомним, жена Юрия Ткача из «Квартал 95» поразила признанием, заговорив о детях.

Как сообщала Politeka, звезда "Квартал 95" Ткач возвращается на "Танці з зірками" в новом ампула.

Также Politeka писала, что жена Юрия Ткача раскрыла печальные последствия коронавируса.