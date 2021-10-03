Популярна українська співачка Даша Астаф'єва влаштувала розкуту зйомку в басейні

Даша Астаф'єва нещодавно показала, як вирушила на Відпочинок з близькими і тепер там активно вивчає місцевість. На екскурсіях співачка не нудьгує, в той час як фотографи публікують її промо-кадри з останніх робіт.

Артистка з'явилася перед камерою в чорному боді з зав'язками і звичним макіяжем з помітним акцентом на губи. При цьому Даша встигла покрутитися перед об'єктивом і показала фігуру з різних сторін.

Стоячи в басейні, Астаф'єва пройшлася з боку в бік і також продемонструвала, як схудла за час своїх тренувань в мініатюрному вбранні можна було добре розглянути артистку, мило усміхнену фотографу.

Також раніше Даша багато часу приділяє догляду за собою, артистка не тільки є моделлю, співачкою і з недавніх пір актрисою. Вона також працює амбасадором косметичного бренду, тому дуже ретельно стежить за зовнішністю.

Також Даша давно захоплюється різними видами спорту і часто ходить в спортзал, удосконалюючи фігуру.

"Всім ЗСЖ і рампампам. готов готуюся до міліціонера) " - написала Даша під своїм новим відео, а також додала пару слів у коментарях.

Нагадавши, Астаф'єва розкуто продемонструвала достоїнства фігури в мереживах з сіточкою.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в червоному купальнику несподівано нарвалася на критику.

Також Politeka писала, що Астаф'єва заговорила про сердечні справи у відпустці.