Популярная украинская певица Даша Астафьева устроила раскованную съемку в бассейне

Даша Астафьева недавно показала, как отправилась на отдых с близкими и теперь там активно изучает местность. На экскурсиях певица не скучает, в то время как фотографы публикуют ее промо-кадры из последних работ.

Артистка появилась перед камерой в черном боди с завязками и привычным макияжем с заметным акцентом на губы. При этом Даша успела покрутиться перед объективом и показала фигуру с разных сторон.

Стоя в бассейне, Астафьева прошлась из стороны в сторону и также продемонстрировала, как похудела за время своих тренировок в миниатюрном наряде можно было хорошо рассмотреть артистку, мило улыбающуюся фотографу.

Также ранее Даша много времени уделяет уходу за собой, артистка не только является моделью, певицей и с недавних пор актрисой. Она также работает амбассадором косметического бренда, поэтому очень тщательно следит за внешностью.

Также Даша давно увлекается различными видами спорта и часто ходит в спортзал, совершенствуя фигуру.

«Всем ЗОЖ и рампампам. 😂готовлюсь к милиционеру)» - написала Даша под своим новым видео, а также добавила пару слов в комментариях.

Напомним, Астафьева раскованно продемонстрировала достоинства фигуры в кружевах с сеточкой.

Как сообщала Politeka, Астафьева в красном купальнике неожиданно нарвалась на критику.

Также Politeka писала, что Астафьева заговорила о сердечных делах в отпуске.