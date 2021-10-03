Популярна українська співачка Аліна Гросу повідомила про велику втрату

Як пише Politeka.net, в Instagram зірка розповіла, що втратила близьку людину.

"Дуже-дуже боляче... померла моя Клавдія Іванівна, бабуся Клава, Каваня - так я її в дитинстві називала... людина, яка ростила мене з 9 днів, навчила мене ходити, говорити, трошки співати і залишила неймовірний слід в моєму серці, буду пам'ятати завжди", - написала Гросу, поділившись своїми щирими емоціями.

Співачка також опублікувала архівні фото з покійною Клавдією Іванівною. На знімках Аліна зворушливо притискалася до жінки, а на їхніх обличчях можна було побачити щирі і теплі посмішки.

У коментарях до посту Гросу свої співчуття висловив син Григорія Чапкіса, танцюрист Грег Чапкіс, а також ведуча Соломія Вітвіцька. Шанувальники Аліни також відреагували на її пост.

"Мої співчуття, Аліша", "світла пам'ять", "Аліночка, дуже співчуваю, аж у самій серце кров'ю обливається коли чую такі історії, сама через це пройшла", "вона завжди буде поруч з тобою. У твоєму серці", "Земля пухом", "Царство Небесне, світла пам'ять! Бабусі - це наше безтурботне дитинство...",- пишуть люди.

Нагадаємо, Аліну Гросу вся в чорному вразила кадрами в суто чоловічій компанії.

Як повідомляла Politeka, Аліна Гросу потрапила в халепу через дивне вбрання на весіллі.

Також Politeka писала, що Аліна Гросу разом з коханим захопила кадрами з весілля.