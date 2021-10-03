Популярна українська співачка Аліна Гросу повідомила про велику втрату
Як пише Politeka.net, в Instagram зірка розповіла, що втратила близьку людину.
"Дуже-дуже боляче... померла моя Клавдія Іванівна, бабуся Клава, Каваня - так я її в дитинстві називала... людина, яка ростила мене з 9 днів, навчила мене ходити, говорити, трошки співати і залишила неймовірний слід в моєму серці, буду пам'ятати завжди", - написала Гросу, поділившись своїми щирими емоціями.
Співачка також опублікувала архівні фото з покійною Клавдією Іванівною. На знімках Аліна зворушливо притискалася до жінки, а на їхніх обличчях можна було побачити щирі і теплі посмішки.
Внучка Софії Ротару в білій сукні засвітилася з нареченим-мільйонером зі списку Forbes: кадри
П'ятьох дітей перевозили на тракторі, все закінчилося летально: кадри трагедії на Одещині
Переможець "Голосу країни" і його вагітна наречена не можуть жити у подарованій квартирі: "Вмираю від болю"
Екс-фаворитка "Холостяка" Заливако Юля "Зайка" в купальнику вразила формами на курорті: фото
Ксенія Мішина показала з ким живе після розриву з Еллертом: "Я люблю тебе"
У коментарях до посту Гросу свої співчуття висловив син Григорія Чапкіса, танцюрист Грег Чапкіс, а також ведуча Соломія Вітвіцька. Шанувальники Аліни також відреагували на її пост.
"Мої співчуття, Аліша", "світла пам'ять", "Аліночка, дуже співчуваю, аж у самій серце кров'ю обливається коли чую такі історії, сама через це пройшла", "вона завжди буде поруч з тобою. У твоєму серці", "Земля пухом", "Царство Небесне, світла пам'ять! Бабусі - це наше безтурботне дитинство...",- пишуть люди.
Нагадаємо, Аліну Гросу вся в чорному вразила кадрами в суто чоловічій компанії.
Як повідомляла Politeka, Аліна Гросу потрапила в халепу через дивне вбрання на весіллі.
Також Politeka писала, що Аліна Гросу разом з коханим захопила кадрами з весілля.