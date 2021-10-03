Популярная украинская певица Алина Гросу сообщила о большой потере

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм звезда рассказала, что потеряла близкого человека.

«Очень-очень больно… умерла моя Клавдия Ивановна, Бабушка Клава, Каваня - так я её в детстве называла… человек, который растил меня с 9 дней, научил меня ходить, говорить, немножко петь и оставил невероятный след в моём сердце, буду помнить всегда», - написала Гросу, поделившись своими искренними эмоциями.

Певица также опубликовала архивные фото с покойной Клавдией Ивановной. На снимках Алина трогательно прижималась к женщине, а на их лицах можно было увидеть искренние и теплые улыбки.

В комментариях к посту Гросу свои соболезнования выразил сын Григория Чапкиса, танцор Грэг Чапкис, а также ведущая Соломия Витвицкая. Поклонники Алины также отреагировали на ее пост.

«Мои соболезнования, Алиша», «Светлая память», «Алиночка, очень сочувствую, аж у самой сердце кровью обливается когда слышу такие истории, сама через это прошла», «Она всегда будет рядом с тобой. В твоём сердце», «Земля пухом», «Царствие Небесное, Светлая память! Бабушки - это наше беззаботное детство...», - пишут люди.

Напомним, Алину Гросу вся в черном поразила кадрами в сугубо мужской компании.

Как сообщала Politeka, Алина Гросу попала впросак из-за странного наряда на свадьбе.

Также Politeka писала, что Алина Гросу вместе с возлюбленным восхитила кадрами со свадьбы.