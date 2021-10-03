Відома українська ведуча Катерина Осадча розповіла про свої плани після народження третьої дитини
Як відомо, в серпні авторка програми "Світське життя" стала матір'ю втретє. Ведуча повернулася до роботи практично відразу після пологів, і зараз продовжує успішно поєднувати виховання двох маленьких дітей зі своєю кар'єрою. Однак Осадча не забуває і про свої бажання, і вже будує плани на найближче майбутнє.
Як пише Politeka.net, про це ведуча розповіла в новому пості на своїй сторінці в Instagram. Вона поділилася фото і відео з літака, на якому показала свою незвичайну попутницю – моль, яка примостилася поруч з нею на ілюмінаторі.
"Долати відстані може кожен. Я собі складаю план напрямків, куди хочу поїхати. Список країн великий. Пандемія, а тепер годування в плани внесли корективи, поки ми не такі мобільні, але все попереду", - розповіла Осадча.
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Вона також поділилася списком країн, куди хоче відправитися найближчим часом.
"На першому місці в моєму списку Франція, потім Італія, взимку Фінляндія, знову хочу в Таїланд, а з невивчених ще куточків-Французька Полінезія, Нова Зеландія і Кенія", - написала ведуча.
Нагадаємо, Осадча, яка поїхала без новонародженого сина, опинилася в поліцейській машині.
Як повідомляла Politeka, Осадча зізналася, від чого відмовилася через народження дитини.
Також Politeka писала, що Катя Осадча залишила одномісячного сина і покинула Київ.