Відома українська ведуча Катерина Осадча розповіла про свої плани після народження третьої дитини

Як відомо, в серпні авторка програми "Світське життя" стала матір'ю втретє. Ведуча повернулася до роботи практично відразу після пологів, і зараз продовжує успішно поєднувати виховання двох маленьких дітей зі своєю кар'єрою. Однак Осадча не забуває і про свої бажання, і вже будує плани на найближче майбутнє.

Як пише Politeka.net, про це ведуча розповіла в новому пості на своїй сторінці в Instagram. Вона поділилася фото і відео з літака, на якому показала свою незвичайну попутницю – моль, яка примостилася поруч з нею на ілюмінаторі.

"Долати відстані може кожен. Я собі складаю план напрямків, куди хочу поїхати. Список країн великий. Пандемія, а тепер годування в плани внесли корективи, поки ми не такі мобільні, але все попереду", - розповіла Осадча.

Вона також поділилася списком країн, куди хоче відправитися найближчим часом.

"На першому місці в моєму списку Франція, потім Італія, взимку Фінляндія, знову хочу в Таїланд, а з невивчених ще куточків-Французька Полінезія, Нова Зеландія і Кенія", - написала ведуча.

Нагадаємо, Осадча, яка поїхала без новонародженого сина, опинилася в поліцейській машині.

Як повідомляла Politeka, Осадча зізналася, від чого відмовилася через народження дитини.

Також Politeka писала, що Катя Осадча залишила одномісячного сина і покинула Київ.