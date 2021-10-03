Відомий український музикант DZIDZIO показав, як і де провів неділю

Як пише Politeka.net, Михайло Хома (справжнє ім'я артиста) поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Дзідзьо показав, де провів день.

Співак побував на виставці живопису, яка його явно вразила.

"Відвідав виставку ЦВЄТНОСТЄЙ, цілющий енергоінформаційних художніх полотен художника OL'VOL'DА. Це щось неймовірне. Рекомендую всім!",- написав співак.

Він поділився фотографіями, на яких позує в галереї поруч з картинами. Для походу на виставку співак вибрав образ з яскраво-червоною курткою, синьою кепкою і модними кросівками. Таке вбрання виглядало дуже молодіжно.

Шанувальники артиста тут же відреагували на його пост.

"Цікаво напевно", "неймовірно", "Супер", "у нашому селі Джурин Вінницької області проводяться концерти DZIDZIO але то не ти, там підроблений DZIDZIO. будь ласка ти зможеш приїхати і провести в нашому селі концерт хоча б один, це наша мрія", - пишуть люди.

Зазначимо, що цього року життя Дзідзьо кардинально змінилося, адже співак розлучився зі своєю дружиною, співачкою SLAVIA. Зараз обидва артисти зосередилися на своїх кар'єрах.

Нагадаємо, SLAVIA заспівала про стосунки з Дзідзьо і розповіла про його реакцію.

Як повідомляла Politeka, Могилевська запитала Дзідзьо про псевдонім і отримала несподівану відповідь.

Також Politeka писала, що Дзідзьо здивував заявою і безглуздим виглядом на шоу "Співають всі!".