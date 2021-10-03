Відомий український ведучий Григорій Решетник розповів про мрії середнього сина, і показав, як йому допомагає

Решетник полюбився українцям як ведучий таких популярних проектів, як "Україна має талант", а також "Холостяк" і "Холостячка". Однак, незважаючи на щільний графік шоумен багато часу присвячує своїй родині: дружині Христині і трьом синам. Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram Решетник розповів про мрії середнього сина, 4-річного Діми.

"Ви знаєте, все колись буває вперше в житті! І у мене сьогодні якраз такий момент - я вперше прийшов з сином на футбол. Я згадую, як мене тато брав на стадіон і саме тоді я закохався в цю гру. Прийшов я з Димчиком, оскільки саме він мріє стати футболістом і вже трошки займається футболом", - розповів Григорій.

Він додав, що син залишився в захваті від гри, а він сам щасливий, що зміг прожити з ним цей момент.

Решетник також поділився зворушливим фото, на якому вони з сином позують на тлі стадіону.

Шанувальники ведучого не змогли пройти повз цей пост.

"Гриша! Ви-класний тато!". "Це так класно. Будьте прикладом для своїх хлопчиків", "ви приклад для всіх батьків!", "Молодець, Гриша ви супер тато", - пишуть люди.

Нагадаємо, ведучий "Холостячки" Решетник, поки дружина сидить з дітьми, запалив з шикарною блондинкою.

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