Знаменита українська прима-балерина Катерина Кухар перетворилася на відому лиходійку для нового ефіру "Танців з зірками"
Суддя популярного танцювального шоу поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Новий ефір "Танців" присвячений вечора кіно. З такого приводу учасникам і суддям належить приміряти на себе запам'ятовуються образи з кінематографа. Кухар не стала винятком. Як з'ясувалося, балерина перетворилася в ефектну антагоністку "Діснея" Круеллу Де Віль.
Кухар опублікувала відео, на початку якого показала себе в простому повсякденному образі. Однак, буквально через секунду балерина вже позувала перед камерою в піджаку з "далматинцевим" принтом, високих шкіряних рукавичках і з пишною перукою характерних чорно-білих волосся лиходійки. Образ доповнив яскравий макіяж з червоною помадою.
"- Я починаю пригадувати, що ти іноді не знала міри…
- Значить, ти точно пам'ятаєш, як зі мною весело!", - підписала кадри Кухар.
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"Тотальний захват",- написала вона.
Шанувальники Катерини також відреагували на її пост.
"Вау", "вогонь", "яка ви красива!", "Оце так перевтілення", "талановитому артисту всі образи-на-віч", "шикарний образ!!!! Чекаємо варіацію в балеті на цю тему)", - пишуть люди.
Нагадаємо, суддя "Танців з зірками" Кухар несподівано заговорила про відхід.
Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" у своєму кабінеті похвалилася приємною новиною.
Також Politeka писала, що Кухар розкрила умови свого райдера і збентежила зарплатою прими-балерини.