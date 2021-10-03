Відома українська співачка Оля Цибульська, кума виконавця Дзідзьо, показала радісні кадри відпочинку з чоловіком і сином за кордоном

Чоловік Цибульської досі залишається загадковою фігурою незважаючи на те, що співачка перебуває з ним у відносинах вже 10 років. Оля раз у раз розповідає щось про чоловіка, проте ніколи не показує його публіці. При цьому артистка не проти показувати на камеру їх шестирічного сина Нестора.

Зараз вся сім'я знаходиться в Нідерландах, куди вони вирушили відпочити. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Цибульська поділилася новими фото з Ротердама.

"Завтра ти їдеш в романтичний вікенд. В будь-яку країну світу. Куди і з ким? Розкажи тут і збудеться. Того що кожній Киці треба для щастя мало. Щоб її вкрали і годували смачним", - написала зірка.

Цибульська поділилася рідкісним фото, на якому зображений її чоловік. Співачка обіймає чоловіка, який стоїть до камери спиною. У кадрі можна побачити тільки його вухо, шию, частину голови і спину. Сама Оля позує зі щасливою посмішкою на обличчі, а на задньому плані можна побачити Платона, який показує в камеру язик.

Шанувальники Цибульської тут же відгукнулися на її пост і розповіли, куди хотіли б поїхати.

Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська розплакалася через забіг чоловіка, якого приховує багато років.

Як повідомляла Politeka, Козловський "накинувся" на куму Дзідзьо Цибульську.

Також Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська дозволила зазирнути до себе у ванну.