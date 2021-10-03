Так їй явно подобається більше

Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала, з яким задоволенням повертається до свого рудого волосся після зйомок в іншому образі

Артистка поділилася новими відео в розділі сторіз свого Instagram, пише Politeka.net.

Так, Булітко розповіла про завершення зйомок серіалу» татусі«, в якому вона знімається разом з іншими колегами з»Дизель шоу".

"Ось і закінчився» татусі" четвертий сезон. Спасибі всім! Приємно було...", - вимовляє на відео актриса, а потім різко кидається "цілувати" камеру.

На кадрах Булітко позувала в образі розкішної жінки. На ній було обтягуюче червоне плаття, яке ідеально поєднувалося з яскравою помадою. Завершував образ перуку з коротким темним волоссям. На наступних кадрах Вікторія показала себе вже без нього.

Так, Булітко з явним задоволенням розправила свої яскраво-руде волосся. При цьому артистка виглядала дуже щасливою, ніби давно мріяла зняти з себе перуку.

"Все, можна видихнути ... який видихнути! Потрібно вчити тексти на концерт!", - зраділа, але тут же схаменулася артистка.

Нагадаємо, Булітко з Дизель Шоу теж стала "Холостячкою", Тригубенко розчарований.

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