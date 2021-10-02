Украинская актриса Виктория Булитко, которая является звездой "Дизель шоу", попробовала себя в роли оригинальной "Холостячки"

Виктория в рамках шоу постоянно меняет образы и не боится показаться резкой. Она часто примеряет амплуа дурнушки, ревнивой жены и других персонажей с ярко выраженным характером.

Однако в этот раз Виктории предстояло сыграть самую необычную «Холостячку», которая сразила неловким видом своих «кандидатов» на сердце. Девушка появилась в весьма неоднозначном наряде и с гримом, меняющим ее внешность.

Причем для комичной сцены телеведущим выступил настоящий ведущий «Холостячки» Григорий Решетник, а также экс-участники шоу оказались в роли женихов. Алексей Трегубенко даже не смог сдержать эмоций.

«Смотри нашу, очень смешную «Холстячку»! Там снимались актеры «Дизель» и реальные участники проекта! Этого не покажут на СТБ - запрет цензуры! Больше миллиона просмотров и десятки тысяч положительных отзывов!», - сказано в описании.

В ролике Трегубенко высказался: «Обещали, покруче Мишиной… А тут…».

Фанаты поддержали:

«Супер👏; А где же можно посмотреть полную версию?; Кадыку привет! Лучшая!😂; А где можно посмотреть?; Виктория талант 👏; Лучшие 🔥; Фрося Кадык просто🔥;Викуся, ты не отразима👏».

Напомним, блондинка из "Женского квартала" заставила Булитко из "Дизель шоу" попотеть: "Катюша, спасибо"

Также Politeka писала, Булитко удивила снимком в свадебном платье: "Получилось..."

А еще Politeka сообщала, что актрисы из "Дизель шоу" раскрыли свои секреты красоты, фото: "Все талантливые, но..."