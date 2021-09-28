Звезда «Дизель Студио» Егор Крутоголов засветился на улице в интересном виде

Как сообщает Politeka.net, кадрами поделился актер «Дизель Студио» Евгений Гашенко на своей странице в Интсаграм.

На опубликованных кадрах он запечатлен рядом с руководителем «Дизель Студио» Егором Крутоголовом. Они стоят на дороге в одних трусах и жилетках «ДАІ», вокруг разбросаны доллары. При этом их коллега Яна Глущенко хлещет Крутоголова дубинкой. На девушке - миниюбка и туфли на высоченной шпильке.

Слышно, что Егор кричит: «Еще! Сильнее!»

Видео было снято во время съемок одного из проектов «Дизель Студио», которые проходили на обочине дороги.

Как известно, помимо концертного проекта «Дизель шоу», студия снимает фильмы, программы и сериалы. Самые известные среди них «Папаньки», «Выжить любой ценой», «На Троих».

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