Звезды «Дизель шоу» Юлия Мотрук и Яна Глущенко превратились в лихую водителя такси и инспектора полиции

Юмористы продолжают радовать поклонников своими перевоплощениями для новых номеров. Как пишет Politeka.net, соответствующие фото появились на странице «Дизель шоу» в Инстаграм.

Новый номер комиков оказался посвящен женщинам-таксистам.

«Все чаще за рулем такси можно встретить женщину! И мы как всегда в тренде: в новом выпуске «Дизель Шоу» наша Юлия Мотрук сядет за баранку такси. Ей доведется подвозить закоренелого сексиста, да еще и бабника в придачу, которого сыграет Александр Бережок», - говорится в публикации.

Кроме того, в постановке появилась и Яна Глущенко. Судя по фото, ей предстоит примерить роль строгой полицейской.

Также на кадрах можно увидеть Юлию Мотрук «за рулем» такси и Александра Бережка, который спешит к возлюбленной с букетом роз и бутылкой шампанского.

Украинцы тут же отреагировали на публикацию.

«Супер. Авто номера у вас шикарные», «Багиня», «Круто! Вечер пятницы выглядит многообещающим!!! Обязательно посмотрю этот выпуск», «женщина за рулём», «Капец мужику. Что-то ляпнет сексистское, и водила забьёт его как барашка», - пишут люди.

Напомним, Глущенко и Гашенко из "Дизель шоу" ошарашили новой внешностью.

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