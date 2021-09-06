Звезды «Дизель шоу» Яна Глущенко и Евгений Гашенко удивили своим радикальным преображением

Популярные украинские юмористы насмешили поклонников образами для своего нового номера. Соответствующие кадры появились на странице комиков в Инстаграм, пишет Politeka.net.

В новом номере артисты решили поднять тему хирургической смены пола.

«Тема смены пола уже перестала быть экзотикой. И подобные операции проводят людям любого возраста. Вот и наш дед в исполнении Евгения Гашенко намерился круто изменить жизнь и отправился в продвинутый центр пластической хирургии. Почему Петрович вдруг решил стать Петровной и зачем просит после операции не выбрасывать… орган - смотрите уже в эту пятницу», - говорится в публикации.

На новых фото можно увидеть самого Гашенко с седыми волосами и бородой, который играет пожилого дедушку с палочкой.

Однако, радикально изменил свою внешность для номера не только он. Так, любительницей пластики стала еще и Яна Глущенко, которая на новых кадрах предстала с явно увеличенными грудью, пятой точкой и губами.

Поклонники комиков поддержали их лайками и комментариями.

«Огонь», «Напоминает Лоло Феррари», «Молодцы дизелята», - пишут люди под публикацией.

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