Звезды «Дизель шоу» Яна Глущенко и Евгений Гашенко удивили своим радикальным преображением
Популярные украинские юмористы насмешили поклонников образами для своего нового номера. Соответствующие кадры появились на странице комиков в Инстаграм, пишет Politeka.net.
В новом номере артисты решили поднять тему хирургической смены пола.
«Тема смены пола уже перестала быть экзотикой. И подобные операции проводят людям любого возраста. Вот и наш дед в исполнении Евгения Гашенко намерился круто изменить жизнь и отправился в продвинутый центр пластической хирургии. Почему Петрович вдруг решил стать Петровной и зачем просит после операции не выбрасывать… орган - смотрите уже в эту пятницу», - говорится в публикации.
На новых фото можно увидеть самого Гашенко с седыми волосами и бородой, который играет пожилого дедушку с палочкой.
Киркоров подставил Ани Лорак, рассекретив ее реальную внешность: "В два раза шире"
Пополнение в семье звезды 1+1, Маричка Падалко раскрыла имя малышки: "С нами уже месяц"
Невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина удивила кадрами со спальни: «Когда я записала это видео, я поняла…»
Экс-муж Билык и Шоптенко Дмитрий Дикусар ошеломил признанием: «Вселенная подарила мне…»
Комарову из "Мир наизнанку" пришлось экстренно удирать за границей: "Кинули в кузов..."
Однако, радикально изменил свою внешность для номера не только он. Так, любительницей пластики стала еще и Яна Глущенко, которая на новых кадрах предстала с явно увеличенными грудью, пятой точкой и губами.
Поклонники комиков поддержали их лайками и комментариями.
«Огонь», «Напоминает Лоло Феррари», «Молодцы дизелята», - пишут люди под публикацией.
Напомним, Виктория Булитко из Дизель шоу "осадила" экс-мужа Билык Дикусара.
Как сообщала Politeka, Крутоголов и Сморигин из "Дизель шоу" внезапно сменили пол.
Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" насмешила сеть "дуэтом" со своей любимицей.