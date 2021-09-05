Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко показала забавное видео "пения" ее любимой кошки
Как сообщает Politeka.net, известная юмористическая артистка, звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко часто радует поклонников яркими публикациями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз красотка насмешила поклонников забавным видео своего дуэта с кошкой. По словам девушки, ее любимица отлично поет, что можно увидеть в ролике.
На видео Виктория сняла свою кошку Касю, которая жалобно просит покушать, ведя за собой хозяйку прямо к пустой миске. Однако, артистка подошла к этому моменту творчески, она снимает на видео "поющую" кошку и сама ей подпевается. Выглядит это весьма забавно, правда, кошка не очень довольна, и похоже, проголодалась.
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В подписи к публикации Булитко написала: "А моя кошка поет. А твоя?". Пользователи тут же принялись комментировать забавное видео юмористки, отмечая, какая красивая у нее кошечка.
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