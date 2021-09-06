Артисты "Дизель шоу" Егор Крутоголов и Евгений Сморигин взорвали Сеть неожиданным амплуа

На страничке программы в Инстаграм опубликовали новые кадры, на которых показали фрамгент предстоящего выступления, передает Politeka.net.

"Вы ведь тоже заметили, что сейчас во всем мире люди все чаще признаются, что чувствуют себя личностями другого пола. Прямо какой-то трансгендерный бум. Мы решили не отставать от мировых тенденций и представили, как бы выглядели известные артисты и политики, если бы решились на смену пола! Что из этого получилось - смотрите уже в эту пятницу в премьере «Дизель Шоу» на нашем-ютуб-канале!😉", - говорится в подписи.

"Дизелевцы" все же решили немного приоткрыть завесу и показали, как Крутоголов со Сморигиным смотрелись бы, будь они женщинами. Парочка париков и немного фотошопа и, вуаля, перед зрителями предстали две прекрасные девушки. Публика, кажется, в восторге:

"Крутоголов няшка😂😂"

"😂Хотелось бы увидеть наоборот!!"

"Егор был бы красивой - леди!"

Отметим, "Дизель шоу" является телевизионной концертной версией от "Дизель Студио" и выходит на телеканале ICTV, являясь одним из самых рейтинговых продуктов на этом канале. Проект стратовал в 2015 году и состоит из сценок и зарисовок на тему семейных отношений, актуальных социальных событий в обществе, стране и мире.

Напомним, взволнованная Булитко из "Дизель шоу" засветила тайного ухажера: "Это его выбор..."

А еще Politeka писала, звезды "Дизель шоу" Писаренко и Никишин ошеломили развлечениями в России: фото с эффектной блондинкой

Также Politeka сообщала, актеры "Дизель шоу" устроили гулянье в ярких костюмах, кадры: «Повод есть»