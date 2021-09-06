Виктория Булитко не смогла пропустить премьеру пятого сезона "Танців з зірками", тем более, на проект вернулся ее бывший партнер, хореограф Дмитрий Дикусар

38-летняя юмористка из "Дизель шоу" сняла, как смотрит первый эфир "Танців", и выложила кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politekа.net.

Виктория записала момент, где участникам вручали подарки. Мимо ее зоркого взгляда не прошел миг, когда бывший муж певицы Ирины Билык Дикусар потянулся к конверту своей партнерши, фехтовальщицы Ольги Харлан, но та резко одернула руку.

"Не завидуй... Не завидуй ей. Это ее подарочки, - смеялась Булитко, комментируя конфуз, а в конце пожелала паре удачи, - Дмитрий Дикусар и Ольга Харлан, давайте!!! 💪💪💪"

Отметим, Булитко танцевала в паре с Дикусаром два года назад. Тогда им удалось дойти до самого финала - с еще двумя парами. Несмотря на старания, Вика с Димой заняли третье место, уступив Ксении Мишиной и Жене Коту (первое место), Анне Ризатдиновой с Александром Прохоровым (второе, соответственно).

Когда шоу выходило на телеэкраны в 2019-м, публика пыталась приписать Булитко и ее партнеру роман. Однако эти слухи быстро забылись.

"Нас с Димой объединяет общая тема: хорошо станцевать для нашего зрителя. Я думаю, зрителям всегда интересны не только танцы, но и закулисье проекта: интриги, скандалы, расследования. Кто-то что-то додумает, а кому-то может показаться", - комментировала в свое время Виктория.

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