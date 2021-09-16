Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко решила заняться собственным здоровьем и фигурой

Так, 38-летняя юмористка побывала на тренировке вместе с актрисой из "Женского квартала" Екатериной Никитиной. Девушки делали упор на растяжку. Соответствующими кадрами Булитко поделилась у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

На снимках Виктория упражнялась в топе и лосинах голубого цвета. На некоторых кадрах видно, как ей помогала коллега по цеху Никитина, в черном топе и шортах.

"Многие спрашивают: "Зачем я это делаю? Откуда берете время?, - подписала кадры Булитко, - Могу ответить, что время всегда находится, если есть цель. Я слыхала, что растяжка - это очень полезно. Стимулирует кровообращение и снимает психоэмоциональное напряжение".

В конце благодарная за "встряску" Виктория добавила: "Катюша, спасибо, и все-таки что-то в растяжке есть!".

Ранее Булитко признавалась, что не соблюдает никакой диеты. Но некоторых правил в питании все же придерживается.

"Сладкое стараюсь есть до обеда. Правда, иногда соблазняюсь какой-то вкусностью и после двух часов дня. Но ближе к вечеру ничего такого себе не позволяю. Стараюсь не есть на ночь, после семи вечера", - делилась актриса, отметив, что если не будет вообще следить за собой, то, начнет "округляться в каких-то местах".

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