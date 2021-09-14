Актриса Виктория Булитко показала эффектный образ, впечатлив украинцев
Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко сначала играла в театрах, а после этого пошла в "Дизель студио". Красотка также снималась отечественных фильмах и сериалах. Не забывает Виктория и об Инстаграм, где ведет активно свой блог.
Но в этот раз снимок Булитко появился на официальной страничке "Дизель студио". Красотка была в рубашке, юбке и галстуке, который игриво потянула руками.
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- Эта жгучая брюнетка на фото - я! Помню, тогда только закончила университет и решила сделать первую профессиональную фотосессию. Сколько же приятных воспоминаний, - говорит Виктория Булитко", - написано было под фото.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Красотка", "Прекрасна в любом образе Любимка", "Чем то похожа на Анастасию Заворотнюк которая играла в сериале "Моя прекрасная няня", "Не узнала, подумала, новенькая".
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