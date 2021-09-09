Талантливая актриса из "Дизель шоу" Виктория Булитко обнародовала фото с погибшей Мариной Поплавской

Как пишет Politeka.net, 38-летняя актриса Виктория Булитко, которая уже много лет играет на сцене юмористически-развлекательного шоу "Дизель шоу", часто публикует личные фото и видео в своем Instagram.

На этот раз Булитко устроила поклонникам в stories интересную рубрику. Фанаты звезды писали рандомную дату, а Виктория показывала фото с того дня. Так, поклонники попросили Викторию показать, чем она занималась 15 октября 2018 года. Булитко опубликовала чувственное фото с отцом и ныне покойной актрисой Мариной Поплавской

"Мариночка и родители приезжали ко мне на новоселье", - рассказала Булитко.

Заметим, что фото было сделано за 5 дней до смерти актрисы "Дизель шоу" Марины Поплавской. Женщина трагически погибла 20 октября 2018 года в автокатастрофе на 48 году жизни.

Ранее Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" неожиданно начала сольную карьеру, первый хит уже в сети: "Не доводите женщину!".

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