Вікторія Булітко не змогла пропустити прем'єру п'ятого сезону "Танців з зірками", тим більше, на проект повернувся її колишній партнер, хореограф Дмитро Дікусар

38-річна гумористка з "Дизель шоу" зняла, як дивиться перший ефір "Танців", і виклала кадри в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politekа.net.

Вікторія записала момент, де учасникам вручали подарунки. Повз її пильного погляду не пройшла мить, коли колишній чоловік співачки Ірини Білик Дікусар потягнувся до конверту своєї партнерки, фехтувальниці Ольги Харлан, але та різко відсмикнула руку.

"Не заздри... Не заздри їй. Це її подаруночки, - сміялася Булітко, коментуючи конфуз, а в кінці побажала парі удачі, - Дмитро Дікусар і Ольга Харлан, давайте!!! 💪💪💪"

Зазначимо, Булітко танцювала в парі з Дікусаром два роки тому. Тоді їм вдалося дійти до самого фіналу - з ще двома парами. Незважаючи на старання, Віка з Дімою посіли третє місце, поступившись Ксенії Мішиній і Жені Коту (перше місце), Анні Різатдіновій з Олександром Прохоровим (друге, відповідно).

Коли шоу виходило на телеекрани в 2019-му, публіка намагалася приписати Булітко і її партнеру роман. Однак ці чутки швидко забулися.

"Нас з Дімою об'єднує спільна тема: добре станцювати для нашого глядача. Я думаю, глядачам завжди цікаві не тільки танці, а й закулісся проекту: інтриги, скандали, розслідування. Хтось щось додумає, а комусь може здатися",-коментувала в свій час Вікторія.

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