Зірки "Дизель шоу" Юлія Мотрук і Яна Глущенко перетворилися на лиху водія таксі та інспектора поліції

Гумористи продовжують радувати шанувальників своїми перевтіленнями для нових номерів. Як пише Politeka.net, відповідні фото з'явилися на сторінці «Дизель шоу» в Instagram.

Новий номер коміків виявився присвячений жінкам-таксистам.

"Все частіше за кермом таксі можна зустріти жінку! І ми як завжди в тренді: у новому випуску «Дизель Шоу» наша Юлія Мотрук сяде за баранку таксі. Їй доведеться підвозити закоренілого сексиста, та ще й бабія на додачу, якого зіграє Олександр Бережок", - йдеться в публікації.

Крім того, в постановці з'явилася і Яна Глущенко. Судячи з фото, їй належить приміряти роль суворої поліцейської.

Також на кадрах можна побачити Юлію Мотрук "за кермом" таксі та Олександра Бережка, який поспішає до коханої з букетом троянд і пляшкою шампанського.

Українці тут же відреагували на публікацію.

"Супер. Авто номери у вас шикарні", "Багиня", "Круто! Вечір п'ятниці виглядає багатообіцяючим!!! Обов'язково подивлюся цей випуск", "жінка за кермом", "капець мужику. Щось ляпне сексистське, і водила заб'є його як баранчика", - пишуть люди.

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