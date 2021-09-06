Зірки "Дизель шоу" Яна Глущенко та Євген Гашенко здивували своїм радикальним перетворенням

Популярні українські гумористи насмішили шанувальників образами для свого нового номера. Відповідні кадри з'явилися на сторінці коміків в Instagram, пише Politeka.net.

У новому номері артисти вирішили підняти тему хірургічної зміни статі.

"Тема зміни статі вже перестала бути екзотикою. І подібні операції проводять людям будь-якого віку. Ось і наш дід у виконанні Євгена Гашенка намірився круто змінити життя і відправився в просунутий центр пластичної хірургії. Чому Петрович раптом вирішив стати Петрівною і навіщо просить після операції не викидати ... орган-дивіться вже цієї п'ятниці", - йдеться в публікації.

На нових фото можна побачити самого Гашенка з сивим волоссям і бородою, який грає літнього дідуся з паличкою.

Однак, радикально змінив свою зовнішність для номера не тільки він. Так, любителькою пластики стала ще й Яна Глущенко, яка на нових кадрах постала з явно збільшеними грудьми, п'ятою точкою і губами.

Шанувальники коміків підтримали їх лайками і коментарями.

"Вогонь", "нагадує Лоло Феррарі", "молодці дизелята", - пишуть люди під публікацією.

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