Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко вразила шанувальників своїм співом і кумедним роликом

Як повідомляє Politeka.net, відома гумористична актриса і зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня повеселила мережу кумедним відео, яке навіть можна назвати її кліпом.

У ролику Вікторія стоїть на ліжку з пелюстками троянд в затишній кімнаті і кидається подушками. Вона виглядає засмученою і відчайдушною. Власне, як і пісня в її виконанні, яка звучить на тлі. На відео актриса позує в стильному бежевому костюмі з короткою спідницею і червоним топом під піджаком. Її волосся тут темне і коротке, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Булітко написала: "Не доводьте жінку! Вам дорожче обійдеться. Радувати. Балуючи. Цінувати. Любити. І буде Вам щастя. Щаслива жінка запорука успіху чоловіка". Шанувальники тут же почали коментувати відео, відзначаючи, що Віка відмінно співає: "Пісню слухаю часто в збірці в машині, подобається і інші у вашому виконанні", "Віка! Вибух енергії", "Який гарний голос", "Ви дуже красива".

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