Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко впечатлила поклонников своим пением и забавным роликом

Как сообщает Politeka.net, известная юмористическая актриса и звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка повеселила сеть забавным видео, которое даже можно назвать ее клипом.

В ролике Виктория стоит на кровати с лепестками роз в уютной комнате и швыряется подушками. Она выглядит расстроенной и отчаянной. Собственно, как и песня в ее исполнении, которая звучит на фоне. На видео актриса позирует в стильном бежевом костюме с короткой юбкой и красным топом под пиджаком. Ее волосы здесь темные и короткие, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Булитко написала: "Не доводите женщину! Вам дороже обойдётся. Радуйте. Балуйте. Цените. Любите. И будет Вам Счастье. СЧАСТЛИВАЯ женщина залог УСПЕХА мужчины". Поклонники тут же принялись комментировать видео, отмечая, что Вика отлично поет: "Песню слушаю часто в сборке в машине, нравится и другие в вашем исполнении", "Вика! Взрыв энергии", "Какой красивый голос", "Вы очень красивая".

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