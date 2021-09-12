Талантливая актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко показала себя без макияжа и прически

Как пишет Politeka.net, 38-летняя звезда юмористического сериала "Папаньки" Виктория Булитко, которую большинство украинцев знают благодаря развлекательному шоу "Дизель шоу", часто делится подробностями личной жизни с фанатами в своем Instagram.

На этот раз талантливая актриса показала свое субботнее утро. Булитко была за рулем и рассказывала поклонникам, что она очень спешит. Из-за этого звезда "Дизель шоу" не успела сделать прическу, а макияж наносила прямо в машине, когда стояла на светофоре.

Булитко как всегда с юмором объяснила фанатам, почему вышла в stories в таком виде.

"Да ничего у меня с прической не случилось. Просто это такой style сегодня получился случайно. Называется "Домовуша" или "Ведьмочка". Ну ... Кому как нравится", - шутит Виктория.

Куда она так спешила, что не успела нанести макияж и сделать прическу, Булитко не рассказала.

Ранее Politeka писала, что актрисы "Дизель шоу" поразили совместными кадрами: "Девушки все бомбічні".

Напомним, что Булитко из "Дизель шоу" неожиданно начала сольную карьеру, первый хит уже в сети: "Не доводите женщину!".

A еще Politeka сообщала, что Виктория Булитко из Дизель шоу "осадила" экс-мужа Билык Дикусара: "Не завидуй".