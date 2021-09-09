Талановита акторка з "Дізель шоу" Вікторія Булітко обнародувала фото з загиблою Мариною Поплавською

Як пише Politeka.net, 38-річна акторка Вікторія Булітко, яка вже багато років грає на сцені гумористично-розважального шоу "Дізель шоу", часто публікує особисті світлини та відео у своєму Instagram.

Цього разу Булітко влаштувала шанувальникам в stories цікаву рубрику. Фанати зірки писали рандомну дата, а Вікторія показувала фото із того дня. Так, шанувальники попросили Вікторію показати, чим вона займалася 15 жовтня 2018 року. Булітко опублікувала чуттєве фото з батьком та нині покійною акторкою Мариною Поплавською

"Мариночка і батьки приїжджали до мене на новосілля", - розповіла Булітко.

Зауважимо, що фото було зроблене за 5 днів до смерті акторки "Дизель шоу" Марини Поплавської. Жінка трагічно загинула 20 жовтня 2018 року в автокатастрофі на 48 році життя.

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