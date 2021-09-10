Актриси "Дизель шоу" захопили красою на нових кадрах

Як пише Politeka.net, знімки з'явилися на офіційній сторінці «Дизель Студіо» в Instagram.

"Актриса" Дизель Студіо " Вікторія Булітко на своїй сторінці в Instagram вразила передплатників одкровенням про те, що лише недавно зрозуміла, наскільки цінна жіноча дружба», - йдеться в повідомленні.

Вікторія Булітко зазначила, що сьогодні у неї є справжні подруги, яким вона може довіряти. До того ж в їх число Вікторія тепер зараховує і маму.

На фото зображені Марина Грицук, Яна Глущенко, Вікторія Булітко і Юлія Мотрук.

Користувачі Мережі засипали артисток "Дизель студії" компліментами.

"Дівчата всі бомбічні", "Супер дівчатка дизеля", "красуні", "кажуть жіночої дружби не буває. Ні це не правда, Дівчата ви супер і кращі", "дівчатка, ви – супер", - пишуть в коментарях.

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