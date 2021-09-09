Красотки-актрисы из "Дизель шоу" решили рассказать свои секреты красоты

Как пишет Politeka.net, Марина Грицук, Яна Глущенко, Виктория Булитко и Юлия Мотрук решили поделится своими секретами красоты. Соответствующий пост появился на официальной страничке "Дизель шоу" в Инстаграм.

"СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ ОТ ДЕВЧОНОК-«ДИЗЕЛЕЙ»

Специально к Международному дню красоты актрисы «Дизель Студио» эксклюзивно поделились бьюти-ритуалами, которые помогают им постоянно быть в прекрасной форме", - написано было под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Красавицы", "Дизель лучшие", "Просто красавицы", "Красотки, так держать, любим вас", "Девочки, вы прекрасны", "Как не хватает Марины Францевны с вами", "Хорошее настроение и весь секрет", "Все красивые и талантливые! Но мелкая лучше всех!", "Страшно красивые девушки", "Королевы", "Невероятно красивые".

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