Актрисы «Дизель шоу» восхитили красотой на новых кадрах

Как пишет Politeka.net, снимки появились на официальной странице «Дизель Студио» в Инстаграм.

«Актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко на своей странице в Инстаграм поразила подписчиков откровением о том, что лишь недавно поняла, насколько ценна женская дружба», - говорится в сообщении.

Виктория Булитко отметила, что сегодня у нее есть настоящие подруги, котрым она может доверять. К тому же в их число Виктория теперь причисляет и маму.

На фото запечатлены Марина Грицук, Яна Глущенко, Виктория Булитко и Юлия Мотрук.

Пользователи Сети засыпали артисток "Дизель студии" комплиментами.

«Девчонки все бомбические», «Супер девочки дизеля», «Красотки», «Говорят женской дружбы не бывает. Нет это не правда, девчонки вы супер и лучшие», «Девочки, вы – супер», - пишут в комментариях.

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