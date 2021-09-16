Талантливая неизменная актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко поделилась интересными фактами со своего лета

Как пишет Politeka.net, известная украинская актриса юмористического жанра Виктория Булитко, которая уже много лет выходит на сцену "Дизель шоу", поделилась воспоминаниями с этого лета. Интервью актрисы опубликовали на официальной странице "Дизель Студио" в Instagram, где продолжается постоянная рубрика "Как я провел лето... взглядом".

"Продолжаем нашу уже постоянную рубрику "Как я провел лето ... взглядом"! И наслаждаясь последними теплыми днями, своими летними воспоминаниями делится наша Виктория Булитко @bulitka",- написали в сети.

Так, звезда рассказала, что этим летом она много работала на съемках 4 сезона комедии "Папаньки". Несмотря на это у актрисы было достаточно свободного времени, которое она проводила весело и с пользой.

"Летом у меня были активные съемки 4 сезона "Папанек", поэтому без дела не сидела, но все равно получилось немного заняться огородом. Также я побывала за штурвалом самолета, смотрела с Касей фильмы и сериалы, ездила на девичники, а еще в очередной раз выходила замуж ... в скетчкоме "На троих". (Смеется) Как всегда накупила летних шмоток и не успела даже все одеть", - рассказала Виктория Булитко.

Ранее Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" потрясла видом на пикантном архивном фото: "Похожа на Анастасию Заворотнюк".

Напомним, что Булитко из" Дизель шоу "поделилась воспоминанием и фото с погибшей Поплавской:" Мариночка...".

A еще Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" неожиданно начала сольную карьеру, первый хит уже в сети: "Не доводите женщину!".